Eindhoven Airport breidt mondkapjesplicht uit

Eindhoven Airport breidt de mondkapjesplicht uit. De luchthaven stelt het dragen van mondkapjes vanaf donderdag ook verplicht in parkeergarages P1 en P4, bij Car Rental en in de terminal van General Aviation. Aanleiding zijn de verscherpte virusmaatregelen van de overheid, maakte het vliegveld woensdag bekend.

Sinds 15 juni was het dragen van mondkapjes op de luchthaven al verplicht in de terminal. De toegang tot de luchthaventerminal was eerder al beperkt tot alleen passagiers en personeel. Deze maatregelen blijven gehandhaafd

De uitgebreide mondkapjesplicht geldt voor alle passagiers vanaf 13 jaar en voor alle medewerkers. Verder zijn er geen zitplaatsen meer in de horeca in de terminal voor de securitycheck, die wordt omgebouwd tot afhaalpunt. Ook de McDonald’s wordt een ‘take away’. De Drive Thru blijft geopend. Voor de retail gelden de landelijke richtlijnen, die woensdagavond ingaan.