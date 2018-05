Eindexamens middelbare scholen beginnen

Voor zo’n 211.550 scholieren die in het laatste jaar van de middelbare school zitten, beginnen maandag de eindexamens. Meer dan de helft van hen (109.447 kandidaten) zit op het vmbo, ruim 60.600 op de havo en 41.500 op het vwo. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met dinsdag 29 mei.

Maandag trappen vmbo-leerlingen af met Engels en Nederlands. De havisten wacht die dag het examen natuurkunde en voor vwo’ers staat wiskunde op het programma. De eindexamens eindigen met ‘exotische’ vakken als Russisch, Spaans, Arabisch en Turks. Ook Fries staat op de laatste examendag op het programma. Half juni zijn er herexamens voor leerlingen die dat nodig hebben.

Onderwijsminister Arie Slob brengt op de eerste examendag een bezoek aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De oud-leraar neemt daar zelf een aantal telefonische klachten van eindexamenkandidaten in behandeling. Vorig jaar kwamen er in totaal 189.303 klachten binnen op de examenklachtenlijn van de scholierenorganisatie. Vooral over het examen Nederlands voor het vwo werd veel geklaagd.

Vorig jaar deden zo’n 213.000 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde 92 procent. Vmbo’ers hadden met ruim 95 procent het hoogste slagingspercentage.