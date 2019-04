Eindexamenleerlingen blokken in het Stedelijk

Eindexamenkandidaten kunnen zaterdag een dagje blokken in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Blikopeners, jongeren die een bijbaantje hebben in het museum, dopen voor een dag de personeelskantine om tot studieruimte.

De leerlingen kunnen zelf aan de slag voor hun examens, maar er zijn ook examentrainingen over kunst, Engels, Nederlands en Frans. Tussen het leren door kunnen ze een yoga- of bootcamplesje volgen of aan mindfulness doen. Aan het eind van de dag krijgen ze nog een peptalk en examentips.

De vijftig beschikbare kaartjes voor het ‘Stedelijk Lyceum’ zijn al uitverkocht.