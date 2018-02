Eindelijk schaatspret op natuurijsbaantjes

Op verschillende plaatsen in het land is dinsdagochtend eindelijk geschaatst. In onder meer Ammerstol, Doorn, De Lier en Bladel lag genoeg ijs om de banen open te gooien. De verwachting is dat morgen ook op natuurijs geschaatst kan worden.

Een woordvoerder van schaatsbond KNSB zegt dat het met name om opgespoten baantjes gaat die al met een of twee centimeter ijs open kunnen. „Verhalen van schaatsers buiten de baantjes, heb ik nog niet gehoord.”

„We zijn de hele nacht bezig geweest met sproeien”, vertelt Wim van der Berg, voorzitter van de IJsclub Hard gaat-ie in De Lier. Hij staat rond 11.00 uur met „een mannetje of honderd” op het ijs. Het ijs is maar een centimeter dik. Maar op een opgespoten betonvloer is dat genoeg. „Het zijn vooral de hardrijders die vroeg komen. Als vanmiddag de schoolkinderen komen gaan die weer naar huis”, zegt Van der Berg terwijl hij een pauze neemt met een kop warme chocolademelk.

Op de baan in Ammerstol is ook de hele nacht doorgewerkt. „Ik zag ze gisteravond al werken. Daardoor wist ik dat ik hier vroeg moest zijn”, zegt de gepensioneerde schaatsliefhebber Cees Mets uit Schoonhoven. Rond 11.00 uur heeft hij er al vijftig rondes van 400 meter opzitten. „Straks ga ik weer een stukje rijden. Nu is het eerst tijd voor een koffie en wat gezelligheid.”

Op de website van de baan in Ammerstol is te lezen dat het rond het middaguur waarschijnlijk over is met de schaatspret. „De zon is onze grootste vijand. Als die te fel wordt, moeten we sluiten”, verklaart de voorzitter van de ijsclub.

Afgelopen nacht was het door het hele land tussen de -3 en -5 graden. Dat was niet overal genoeg om de schaatsen onder te kunnen binden. „Onze baan ligt dicht, maar het is nog veel te dun om te schaatsen”, zegt Rianne Bas van ijsbaan Oud-Alblas. „Alleen als er deze week geen neerslag komt, is er nog een kans.”

Komende nacht biedt in ieder geval hoop. Weeronline verwacht dat de nacht van dinsdag op woensdag de koudste nacht van de winter wordt. In De Bilt verwachten de meteorologen -7 graden, in het noordoosten kan het zelfs afkoelen tot -9 graden.