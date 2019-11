‘Eindelijk gerechtigheid voor nabestaanden’

„Het heeft tergend lang geduurd, maar eindelijk is er nu gerechtigheid”. Dat zegt Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname over de veroordeling van president Desi Bouterse tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden.

„Het is grote winst dat Suriname als rechtsstaat op de been is gebleven en niet is gezwicht voor het treiteren en de intimidatie vanuit het kamp-Bouterse tijdens het proces over de Decembermoorden”, aldus Hoost tegen het ANP.

Romeo Hoost is een neef van Eddy Hoost, een van de vijftien tegenstanders van het regime van Bouterse die op 8 en 9 december in 1982 zijn vermoord.