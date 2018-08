Vertegenwoordigers van ProRail, Arcadis en aannemer BAM openden woensdagmorgen vroeg het eerste deel van een nieuwe tunnel in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Ze deden dat samen met de provincie Utrecht, de NS en de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug. De spoorwegovergang in de Hoofdstraat van de Utrechtse plaats vormde jarenlang een knelpunt waar als het goed is nu een einde aan is gekomen.

