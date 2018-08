“Eindelijk een einde aan alle ellende”

“Ik heb hier geen woorden voor, zit met tranen in mijn ogen.” Dat is de reactie van Erik van 't Padje, een bekende van Jos B., op diens aanhouding. Van 't Padje heeft in het verleden samen met Jos B. gebushcraft.

“Dit is een einde aan alle ellende. Heel veel mensen hebben heel hard gewerkt om hem te vinden. Dit is echt waanzinnig. Ik ben zo blij dat dit eindelijk gestopt is.”

Volgens Van 't Padje is het nu belangrijk dat Jos B. gaat praten. “Hij moet nu een verklaring afleggen, daar is absoluut de hoop op gericht. Hij heeft twintig jaar rondgelopen. Nu moet ie praten. Was het een ongeluk, is het expres gebeurd? Niemand weet het.”