‘Einde van onrust Duindorp niet in zicht’

Het blijft voorlopig onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Dat vreest Bob Schut, voorzitter van Wijkberaad Duindorp. „Het einde is nog niet in zicht. Dit kan nog wel even duren”, aldus Schut.

De meeste relschoppers zijn volgens hem tieners. Volwassenen in de buurt zitten helemaal niet op de onrust te wachten. Schut: „Mensen vrezen voor de ongeregeldheden en keuren af wat de jeugd doet. De jongeren bevuilen hun nest. Maar het is heel lastig om tot ze door te dringen, de groep opereert vrij solo en bestaat uit vele tientallen mensen.”

Duindorp bouwt bij elke jaarwisseling een groot vreugdevuur op het strand. Dit jaar gaat dat waarschijnlijk niet door, liet de gemeente Den Haag vorige week weten. De bouwers krijgen vermoedelijk geen vergunning. Dat was volgens Schut de druppel die de emmer deed overlopen. „De teleurstelling is ontaard in vandalisme en brandstichting. Dat is absoluut afkeurenswaardig. Ik snap de teleurstelling heel goed, maar de manier waarop ze die laten blijken, dat kan niet. Het is een verkeerde uiting van onvrede.”

Schut zelf hoopte, net als veel Duindorpers, dat de gemeente de vreugdevuren dit jaar nog zou gedogen en dat de strengere regels pas volgend jaar zouden gelden. „Duindorp is een dorp. Iedereen houdt van de dorpssfeer, we hebben altijd met veel plezier toegewerkt naar het vreugdevuur.”

Het wegvallen van het vreugdevuur is misschien de aanleiding, maar Duindorp kent volgens Schut al langer problemen. „De wijk is uitgekleed. Wat er voor de jeugd was, is weg en daar is nooit iets voor teruggekomen. De jeugd is aan het hangen. Uit verveling doen ze dingen die ze beter niet kunnen doen.”

Een oplossing ziet Schut niet. „Ik wou dat ik het wist. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van de burgemeester sta, want je kunt het moeilijk goed doen. Je mag vandalisme niet gedogen, maar hoe je dit proces kan keren, ik wou dat ik het wist.”