Einde tbs voor moordenaar van Maartje Pieck

De tbs-maatregel voor de moordenaar van Maartje Pieck uit Kampen komt ten einde. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdag.

De nu 56-jarige Jan H. vermoordde in 2000 de 15-jarige Maartje Pieck. Ze bezorgde folders in de wijk in Kampen waar H. woonde, toen ze door hem werd overmeesterd. In zijn woning werd ze verkracht en gedood, waarna hij haar lichaam dumpte in het Roggebotsebos. H. kreeg een celstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Aan die verpleging kwam vorig jaar onder voorwaarden al een einde.

Deskundigen adviseerden de rechters de maatregel te beëindigen. De kans dat H. opnieuw over de schreef gaat, wordt als zeer laag ingeschat.