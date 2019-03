Einde tbs voor moordenaar Maartje Pieck

De tbs-maatregel voor de moordenaar van Maartje Pieck uit Kampen komt ten einde. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdag.

De nu 56-jarige Jan H. vermoordde in 2000 de 15-jarige Maartje Pieck. Ze bezorgde folders in de wijk in Kampen waar H. woonde, toen ze door hem werd overmeesterd. In zijn woning werd ze verkracht en gedood, waarna hij haar lichaam dumpte in het Roggebotsebos. H. kreeg een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Aan die verpleging kwam vorig jaar onder voorwaarden al een einde.

Deskundigen adviseerden de rechters de maatregel te beëindigen. De kans dat H. opnieuw over de schreef gaat, wordt als zeer laag ingeschat. Volgens RTV Oost zei de man twee weken geleden dat hij zich fijn voelde bij zijn regelmatige leven. Hij drinkt niet meer en heeft een sociaal netwerk op weten te bouwen.

Het OM had gevraagd om verlenging van de maatregel met een jaar. Volgens de officier van justitie verbiedt de wet dat de tbs nu al ten einde komt. Voorafgaand aan zo’n beëindiging moet er eerst een voorwaardelijk einde van een jaar lopen. En dat jaar was nog niet helemaal afgelopen.

Geschokt

Volgens de rechtbank gaat die regel echter niet op. „De rechtbank realiseert zich dat dit een beslissing is waar de nabestaanden al jaren voor vrezen. Het delict heeft de maatschappij diep geschokt. Deze gevoelens verdwijnen niet door tijdsverloop”, zei de voorzitter in de rechtszaal. De deskundigen zijn echter unaniem dat met een behandeling geen doel meer te behalen valt. „Daarom is het tijd dat de betrokkene terug kan keren in de maatschappij”, aldus de rechtbank.

De tbs-maatregel eindigt op 8 maart. Die datum komt overeen met de datum waarop ooit de tbs-maatregel inging. H. was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank in Zwolle om het vonnis aan te horen.