De redding van de man die nog onder het puin ligt van het ingestorte pand in Den Haag is nabij. De brandweer meldt dat het einde van de reddingsoperatie in zicht lijkt. Het slachtoffer dat al uren vastzit, is nog aanspreekbaar.

„Ambulance en mobiel medisch team staan klaar om het slachtoffer de benodigde zorg te verlenen”, aldus de brandweer. Eerder zijn al drie mensen onder de brokstukken vandaan gehaald. Het pand stortte in door een explosie.