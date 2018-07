Einde Nederlandsch-Indisch Leger herdacht

Op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem wordt woensdag de opheffing van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger herdacht. Het KNIL was het koloniale leger van Nederland. Het was actief van 1830 tot 1950.

Tot nu toe werd het einde van het KNIL op 26 juli herdacht, de datum waarop het leger in 1950 officieel werd opgeheven. Dit jaar is besloten de herdenking te combineren met de jaarlijkse reünie van het Regiment van Heutsz, de eenheid die tradities van het KNIL voortzet.

De bijeenkomst heeft plaats bij het KNIL-monument, een beeld van een Molukse en Nederlandse soldaat in gevechtstenue van omstreeks 1940.

In de middag is de jaarlijkse reünie, een initiatief van de Stichting Moluks Historisch Museum. In het KNIL dienden destijds veel militairen uit de Molukken.