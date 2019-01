Einde koopzondag bespaart megaton CO2

Hoe gaat het kabinet de klimaatdoelen halen? Een autoloze en winkelvrije zondag leveren respectievelijk 1,2 en 1 megaton minder uitstoot van CO2 op.

De kachel één graadje lager, 100 kilometer per uur op de snelweg of maximaal vijf minuten onder de douche? Het kabinet breekt zich het hoofd over de vraag hoe het de uitstoot van broeikasgassen omlaag krijgt. Er is haast bij, want in 2020 moet die met een kwart zijn gedaald ten opzichte van 1990, zo bepaalde de rechter afgelopen najaar. Binnen 2 jaar moet er zeker 9 megaton minder CO2 de lucht in.

Meer zondagsrust levert behoorlijk wat op voor het klimaat, blijkt uit een berekening van Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Zoals de autoloze zondag, die Nederland nog kent van de oliecrisis in de jaren zeventig. Als de vierwieler elke zondag blijft staan, bespaart dat 1,2 megaton aan CO2. Visser ging ervan uit dat de helft van de zondagse autoritten alsnog op een ander moment plaatsvindt. Gaan alle winkels op zondag dicht, dan scheelt dat 1 megaton.

Visser wijst erop dat de twee zondagsvriendelijke voorstellen elkaar deels overlappen en je de CO2-opbrengst dus niet kunt optellen. „Bij een autoloze zondag zullen veel winkels al sluiten.”

In de rekensommetjes verwerkte hij ook de besparing op verlichting van winkels en de stookkosten die flink kunnen oplopen doordat winkels hun deuren letterlijk openzetten.