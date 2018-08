Einde aan lange reeks warme dagen

Vrijdag, vandaag, wordt het voor het eerst in 61 dagen geen 20 graden in De Bilt. Dat betekent een einde aan een recordlange reeks landelijk warme dagen. Die serie begon op 25 juni. Dat meldt Weerplaza.

In De Bilt zijn 60 landelijk warme dagen op rij gemeten, van 25 juni tot en met 23 augustus. Dit is flink meer dan het oude record uit 2003, toen een reeks van 53 landelijk warme dagen werd genoteerd. Vrijdag wordt het op het meetstation in De Bilt naar verwachting hooguit 18 graden.

Elders in het land kan het nog wel 20 graden worden en daarmee is het dan een regionaal warme dag.