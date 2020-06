Eindadvies: 2 bruggen en 2 nieuwe ponten over het IJ

Over het Amsterdamse IJ moeten twee nieuwe bruggen worden aangelegd. Dat staat in het eindadvies van een onafhankelijke adviescommissie die door de gemeente is ingesteld.

De twee nieuwe bruggen moeten komen op de locaties waar de nog aan te leggen fietsbinnenring het IJ kruist: van de NDSM naar de Haparandadam en van de Johan van Hasseltweg naar het Azartplein-Rietlandpark. Ook trams en/of bussen moeten over de bruggen kunnen. Ze moeten minimaal 11,35 meter hoog zijn, zodat er schepen onderdoor kunnen.

Naast de bruggen stelt de adviescommissie ook twee nieuwe pontverbindingen voor: van de Kop Java-eiland naar Hamerkwartier en van Sporenburg naar de Sluisbuurt. Ook wil de commissie een nieuwe voetgangerstunnel bij het Centraal Station, die toegang tot het CS moet gaan bieden vanaf de noordoever van het IJ. De IJtunnel zou open moeten gaan voor fietsverkeer.

Voor de oostzijde van de stad adviseert de commissie om de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal te vernieuwen of uit te breiden en hem eveneens aan te sluiten op de nieuwe fietsbinnenring.

De gemeente zegt het advies van de commissie te gaan bespreken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze verwacht in het najaar bestuurlijke afspraken te kunnen maken over een definitief inrichtingsplan voor het IJ, die dan worden voorgelegd aan het college van B en W.