Eind vorig jaar 1,8 procent meer CO2-uitstoot dan in 2018

De uitstoot van CO2 lag in het vierde kwartaal van vorig jaar 1,8 procent hoger dan in dezelfde periode in 2018. Dat kwam vooral doordat energiebedrijven en de aardolie-industrie meer produceerden. De transportsector stootte juist minder koolstofdioxide uit, zo meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers. Het bruto binnenlands product groeide in het vierde kwartaal met 1,6 procent.

Het vierde kwartaal van 2019 was iets kouder dan dat van 2018. Als dit weereffect wordt meegenomen, was de CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 1,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Verder uitgesplitst laten de cijfers zien dat energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 3,2 procent meer CO2 uitstootten, bijna 28 procent van de totale emissie. Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid stootten 2,6 procent meer uit, ruim 26 procent van het totaal. Huishoudens produceerden 1 procent meer CO2. In de transportsector liep de uitstoot 0,9 procent terug, vooral dankzij de zeevaart en het wegvervoer.

Het CBS wijst erop dat in deze berekeningen de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog geen rol spelen. Door de uitbraak van het virus werken veel mensen thuis, waardoor er minder auto’s op de weg zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten geschrapt en sommige fabrieken liggen stil.