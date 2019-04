Eind april besluit hechtenis obermishandelaars

De rechtbank in Praag beslist op 30 april of de broers Armin en Arash N. in voorlopige hechtenis moeten blijven. Dat heeft de rechter maandag op de eerste zittingsdag laten weten. De broers staan terecht voor de zware mishandeling van een ober van een restaurant in de Tsjechische hoofdstad. Ze worden verdacht van poging tot moord.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de zaak de komende drie dagen behandeld zou worden. Maar omdat er nog een medisch rapport moet komen over de verwondingen van de ober, wordt de zittingsdag woensdag waarschijnlijk geschrapt en een maand verzet. De rechter heeft laten weten dat het medische rapport voor 30 april binnen moet zijn.

De advocaat van de broers wil ook een dokter laten getuigen. Volgens hem is het mogelijk dat verwondingen bij de ober komen door zijn val op de grond en niet door de klappen en schoppen van de broers.

Beide broers hebben maandag hun spijt betuigd. Ze zeiden zelfs in hechtenis te willen blijven, als dat zou helpen om de zaak sneller af te ronden. „Ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei Arash. Zijn broer voegde toe zich diep te schamen. Ook hebben ze aangegeven de ober financieel te willen ondersteunen, maar tot nu toe is er nog niks betaald.