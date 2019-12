Eigenwijze expositie Annie M.G. Schmidt open

Kinderen en hun ouders kunnen vanaf zondag in het Haagse Kinderboekenmuseum rondlopen tussen Abeltje, Wiplala en Pluk van de Petteflet. De figuren van schrijfster Annie M.G. Schmidt maken deel uit van een permanente expositie die het museum aan haar wijdt.

De tentoonstelling, met de titel De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt, is samengesteld in het kader van het 25-jarig bestaan van het museum. Deze werd zaterdagavond officieel geopend maar is vanaf zondag toegankelijk voor het publiek.

De jonge bezoekers kunnen niet alleen rondwandelen door de levensgroot uitgebeelde wereld van de figuren die de schrijfster in het leven riep maar ook door allerlei spellen uitvinden met welk karakter ze het meeste gemeen hebben.

Er is ook aandacht voor de schrijfster zelf. In een kamertje in de vorm van de tas van Nella Della (afmeting 6 bij 3 meter) uit de verhalen over Wiplala is er onder meer een video over de vrouw die zich niks aantrok van de conventies en burgerlijkheid in het Nederland van vooral haar jonge jaren.