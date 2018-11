Eigenaren ziekenhuizen verwerpen aantijgingen

De aandeelhouders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen spreken tegen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbaar handelen en schimmige transacties. In een verklaring melden de eigenaren dat ze een accountant onderzoek laten doen naar de beschuldigingen en dat ze daarover zullen rapporteren aan de curatoren van de failliet verklaarde ziekenhuizen.

Een woordvoerster laat namens Loek Winter, Willem de Boer en andere aandeelhouders weten dat de verklaring vooral een reactie is op het debat woensdag in de Tweede Kamer over de ziekenhuizen. „Tijdens dat debat zijn de woorden ‘ontoelaatbaar handelen’ en ‘schimmige transacties’ gevallen.”

Ook wijzen de aandeelhouders erop dat zij een investering in de ziekenhuizen hebben gedaan van in totaal 14,7 miljoen euro in de vorm van leningen en kapitaal. Ze benadrukken dat ze zichzelf in de afgelopen tien jaar nooit dividend hebben uitgekeerd.