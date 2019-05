Eigenaren: in 2025 asbestvrij dak is illusie

In 2025 zijn asbesthoudende daken verboden, maar dat lijkt voor huiseigenaren niet haalbaar. Er zijn zo veel onduidelijkheden en tekorten dat eigenaren van huizen met asbestdaken niet weten waar ze aan toe zijn. Ze kijken het voorlopig dus maar aan. Dat stelt de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen.

Volgens de belangengroep spreken onderzoeksrapporten van deskundige instanties elkaar tegen: de een noemt de gevaren van asbest beperkt, de ander bestrijdt dat. De overheid heeft verder beloofd een simpeler systeem van sanering te onderzoeken, maar de contactgroep heeft daar nog niets over gehoord. Ook zou er een fonds komen om het verwijderen van asbest uit daken te financieren. Daarop is nog steeds het wachten, stelt de contactgroep. Bovendien is de landelijke inventarisatie van asbestdaken nog niet eens voor de helft af. Tenslotte is er ook nog een enorm tekort aan sanerings- en vooral dakdekkersbedrijven. „En zo wordt de beoogde einddatum (2025) helemaal een illusie”, concluderen de huiseigenaren.

Eerder al zei de Vereniging Eigen Huis dat het verbod wordt opgelegd zonder rekening te houden met huiseigenaren. Die krijgen volgens de VEH geen hulp, kunnen de sanering en vervanging van het dak niet betalen en worden aan hun lot overgelaten.