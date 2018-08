„Eigenaren bloemenwinkel vast in Turkije”

Twee eigenaren van een bloemenwinkel in Leersum zijn opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Het bedrijf heeft dat via Facebook laten weten. Volgens het bericht is de aanhouding het gevolg van „miscommunicatie” en zitten de man en de vrouw in voorarrest.

De exploitanten van de bloemenwinkel zouden het goed maken. Er wordt verzocht geen contact op te nemen met de twee Nederlanders of met hun familie.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de kwestie en laat weten dat ze uit privacyoverwegingen niets over de zaak kan zeggen.