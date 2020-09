Eigenaar van ladder gebruikt bij kunstroof Leerdam meldt zich

Na een oproep van de politie in het programma Opsporing Verzocht dinsdagavond zijn er twee tips binnengekomen over de kunstroof in Leerdam. Onder andere de eigenaar van de ladder die werd gebruikt bij de inbraak, heeft zich gemeld. Dat heeft de politie laten weten.

Vorige week werd in de nacht van dinsdag op woensdag het schilderij ‘Twee lachende jongens’ gestolen door twee verdachten. Het doek van Frans Hals verdween uit het museum Het Hofje van Aerden in Leerdam. Daar werd midden in de nacht ingebroken. Het tweetal gebruikte bij de inbraak een driedelige ladder, waarvan de politie denkt dat die is gestolen. De ladder lag al weken voor de inbraak in een parkje naast het museum. De politie wil niet zeggen wie die eigenaar is.

Op camerabeelden is te zien dat de dieven het schilderij, met een geschatte waarde van 15 miljoen euro, meenamen op een scooter.