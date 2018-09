Eigenaar Montapacking: Brand betekent treurige dag voor mijn team en mij

Een tragedie, zo betitelt eigenaar Edwin van der Ham de brand die donderdag het pand van Montapacking in Molenaarsgraaf verwoestte. „Het voelt als een levenswerk dat verloren gaat. Een levenswerk van mij en heel veel collega’s. Het treft vaak anderen, maar nu was het raak voor mij.”

Om half vijf ’s nachts rinkelt de telefoon van Van der Ham. De alarmcentrale belt. De boodschap: het brandalarm gaat af in zijn bedrijf; er is een forse brand.

De eerste gedachte die door zijn hoofd schiet, is of er misschien mensen aan het werk zijn in het pand. „De meeste collega’s beginnen pas rond 6 uur. Het is voor mij een opluchting, ja het allerbelangrijkste, dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Een bedrijf is geld. En hoe tragisch zo’n brand ook is, een bedrijf draait wel door.”

Crisisteam

Met hoge snelheid scheurt Van der Ham naar de plaats des onheils. „Die snelheid had natuurlijk totaal geen nut, maar je doet het toch.” In de auto pleegt hij nog enkele telefoontjes om een crisisteam in te stellen. „Zelf zit ik daar niet in, omdat anderen net iets rationeler naar de situatie kunnen kijken dan ikzelf.” Omdat hij dichtbij woont, arriveert hij amper vijf minuten later.

Grote brand in bedrijf Molenaarsgraaf

Hij ziet enorme vlammen en dikke rookwolken uit zijn pand loods komen. In het gebouw is –sinds Van der Ham het in 2014 kocht– flink geïnvesteerd. „Een paar uur later besef ik het nog steeds niet. Het is ongelooflijk wat er in korte tijd gebeurt. Zo’n 150 brandweermensen probeerden nog iets van het pand te redden. Het leger sprong zelfs bij en er zijn blushelikopers ingezet. Ik kan niet anders dan de hulpdiensten complimenteren voor hun inzet. Brandweerlieden gingen nog het pand in, maar dat had weinig zin.”

Pijn

Het doet de ondernemer „enorm veel pijn” om een van de grootste van de negen vestigingen van zijn bedrijf te zien afbranden. „Als ondernemer steek je al gauw tachtig uur per week in je bedrijf. Nu zie je een deel ervan in een paar uur tijd verwoest worden. Het is een treurige dag voor mij en voor het team van negentig mensen dat hier werkt.”

Uiteindelijk vindt Van der Ham de brand nog het meest vervelend voor de klanten die hun spullen kwijt zijn. Montapacking verzorgt de opslag, het beheer en de verzending van producten van webwinkels. „Daar zitten ook ondernemers met kleine webshops bij die nu niets meer hebben. En al is er vast een hoop verzekerd, toch kunnen ze items die al verkocht waren nu niet meer leveren. Dat is ontzettend triest.”

Aasgieren

Van der Ham had nog tijdens de brand last van „aasgieren”, zoals hij ze noemt. „Om acht uur, toen het vuur op z’n sterkst was, belde een aannemer of hij een nieuwe loods voor mij mocht gaan bouwen. Ik heb hem uitgelegd dat ik niet van zijn telefoontje gediend was en hij het in ieder geval niet werd. Ik begrijp best dat de een zijn dood, de ander zijn brood is. Maar wacht er tenminste eventjes mee.”

Blij verrast is de gedupeerde ondernemer door de steun die hij ontvangt. De burgemeester en een wethouder waren bij de brand om hem een hart onder de riem te steken. Een stellingleverancier leverde spontaan nieuwe stellingen voor een pand in Meerkerk dat snel in gebruik is genomen. „En een van onze buren heeft een deel van zijn kantoor beschikbaar gesteld. Daar kon mijn personeel worden opgevangen. Fijn!”

Zelfs een deel van geplande bestellingen kon doorgaan. „Omdat Montapacking bestellingen via internet verwerkt, is alles bewaard gebleven. De klanten zijn verdeeld over de vestigingen. Om 10 uur ging de eerste order alweer de deur uit.”