Eigenaar doorgereden auto opgepakt

De politie in Utrecht heeft de eigenaar aangehouden van de auto die zaterdagochtend vroeg was doorgereden na een aanrijding, waarbij een 23-jarige fietsster levensgevaarlijk gewond raakte.

De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door, maar het is nog niet duidelijk of dat dezelfde persoon is als de eigenaar.

De vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde om 03.40 uur op de hoek van de Adelaarstraat en de Kaatstraat in die stad. De automobilist reed door in de richting van de Oudenoord. De auto werd later op de zaterdag teruggevonden in de Engelen van Pijlsweertstraat.