Eigenaar bijtende rottweiler meldt zich

De eigenaar van een rottweiler die zondag in een park in Nieuwegein drie jonge kinderen aanviel, heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de vrouw is aangifte gedaan. Ze wordt door de politie nog verder verhoord.

De rottweiler is in beslag genomen en zal een gedragstest ondergaan. De uitkomst daarvan is bepalend voor de vervolgstappen, aldus de politie.

De kinderen van tussen de 3 en 6 jaar werden gebeten in het park Oudegein. Ze zijn door een arts behandeld aan hun verwondingen. De vrouw deed na het incident de hond aan de lijn en liep weg.