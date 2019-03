Eigenaar auto van dodelijk ongeval meldt zich

De eigenaar van de auto waarmee een dodelijk ongeval werd veroorzaakt in Renswoude heeft zich bij de politie gemeld. Het is niet bekend of hij achter het stuur zat toen op 10 februari met zijn groene Opel Astra een 76-jarige vrouw werd aangereden. De automobilist reed na het ongeval door.

Na de aanrijding werd de vrouw met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is ze vorige week vrijdag overleden.

De eigenaar van de auto meldde zich donderdagavond op het politiebureau. Hij is aangehouden. De auto is gevonden en in beslag genomen. Over de identiteit van de aangehouden man doet de politie geen mededelingen.