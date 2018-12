Eigenaar aangehouden na nieuwe brand boerderij Werkhoven

Op het erf van de boerderij in Werkhoven waar vannacht voor de vijfde keer een brand heeft gewoed, heeft de politie zaterdag een man gearresteerd. Volgens de politie gaat het om de eigenaar van het bedrijf.

De politie meldt dat de 35-jarige bewoner is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de branden. De recherche heeft de zaak in onderzoek sinds de eerste brand op 25 oktober. Het onderzoek leidde volgens de politie naar de bewoner zelf, die zaterdagmiddag is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Er brak in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw brand uit bij de boerderij. Dit keer in het woonhuis. Na de brand deed de politie opnieuw onderzoek naar de oorzaak. De brand lijkt opnieuw, net als de vorige vier keren, te zijn aangestoken.

Voor vijfde keer brand bij boer in Werkhoven

Het terrein was de hele ochtend afgesloten door de politie. Tijdens het onderzoek werd rond 14.00 uur een man geboeid en met een politiebusje afgevoerd.