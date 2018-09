„Eigen vuur-doden waren te voorkomen”

Het eigen vuur-incident dat tien jaar terug aan de Nederlandse militairen Aldert Poortema en Wesley Schol en twee Afghaanse collega’s in Uruzgan het leven kostte, was te voorkomen geweest als de verantwoordelijk commandant naar waarschuwingen had geluisterd. Dat zeggen collega’s van de man onder wie geestelijk verzorger Frans Kurstjens in De Telegraaf.

Zij werpen de overste voor de voeten dat die was gewaarschuwd niet op 12 januari te vertrekken. ,,Hij heeft vanwege zijn te grote ego doorgedramd", zegt Kurstjens die stelt dat een betere commandant het incident had voorkomen. ,,De militaire noodzaak van deze operatie ontbrak. Haast was niet nodig. Die jongens hadden nog in leven kunnen zijn."

Defensie blijft ondanks de kritiek achter eerdere onderzoeken staan. Die stellen dat er fouten zijn gemaakt, maar dat er geen hoofdschuldige was en dat er daarom geen personele gevolgen hoefden te zijn.