Eigen partij gewipt D66-raadslid Rotterdam

Het Rotterdamse raadslid Jos Verveen, die eind vorig jaar uit de D66-fractie is gezet, is een eigen partij begonnen. Op zijn blog laat Verveen weten dat hij met Stadsinitiatief Rotterdam gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Verveen wil dat Rotterdammers zich twee keer per jaar in een referendum kunnen uitspreken over ‘ingrijpende besluiten’. Het raadslid denkt onder meer aan een referendum over een gemeentelijke bijdrage aan het nieuwe stadion van Feyenoord, milieuzones en de benoeming van een nieuwe Rotterdamse burgemeester in 2020.

Verveen werd uit de D66-fractie gezet nadat hij een kritisch interview had gegeven aan het AD. Daarin verweet Verveen zijn fractiegenoten onder meer dat ze te volgzaam waren. Hij weigerde zijn zetel op te geven en besloot voorlopig door te gaan als Lijst Verveen.