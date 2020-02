EH breidt onderwijs uit naar mbo’ers

De Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort breidt haar onderwijsaanbod uit. Vanaf september starten een route voor mbo’ers en een cursus die jongeren moet helpen bij de studiekeuze.

Met de zogeheten M-Route en de cursus studiekeuze hoopt de EH een grotere doelgroep bereiken, zegt directeur Els van Dijk desgevraagd. „Al heel lang krijgen we vanuit de achterban verzoeken om iets voor mbo’ers te betekenen. Zij hebben behoefte aan vorming, maar een specifieke opleiding is er niet voor deze doeners in de kerk.”

De M-Route richt zich op jongeren die een mbo-opleiding op niveau 2 of 3 afgerond hebben en een aantal dagen per week werken. In een vijf maanden durend lesprogramma is behalve aandacht voor geloof, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden ruimte voor de eigen praktijkervaring van mbo’ers.

De cursus studiekeuze, die bestaat uit tien lesdagen, biedt begeleiding bij het studiekeuzeproces en „verdiepende colleges over het geloof en persoonlijke ontwikkeling.” Deze is bedoeld voor bijvoorbeeld studenten die om financiële redenen de huidige programma’s niet kunnen volgen.

Zingeving

De cursus onderscheidt zich volgens Van Dijk van alternatieve trajecten omdat de EH de studiekeuze wil verbinden met zingevingsvragen en geestelijke ontwikkeling. „Een studiekeuze is niet los verkrijgbaar, maar verweven met wie je bent, hoe je in het leven staat, welke voetstappen je wilt nalaten op aarde.”