Effect uitschakeling pinautomaten gering

Pinautomaten worden per direct ’s nachts buiten werking gesteld in de strijd tegen plofkraken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Eerder sloot ABN Amro om dezelfde reden enkele tientallen pinautomaten. Is de pinautomaat de afgelopen jaren minder bereikbaar geworden? Hierbij een overzicht van de cijfers.

Pinautomaten gaan door de nieuwe maatregel tussen 23.00 uur en 07.00 uur uit. Dat heeft volgens de NVB beperkte gevolgen voor de goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld. Minder dan 2 procent van alle geldopnamen bij automaten die buiten staan, vindt ’s nachts plaats.

Hoewel het aantal pinautomaten de afgelopen jaren snel is afgenomen, heeft nog bijna iedereen een pinautomaat in de buurt staan. Vroeger kwam het vaker voor dat er meerdere pinautomaten bij elkaar in de buurt stonden. Veel van die dubbelingen zijn weggehaald, schrijft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in een recent rapport. Daardoor staat in 99,5 procent van Nederland nog altijd een pinautomaat binnen een straal van 5 kilometer.

Eind september kon op bijna 8000 locaties geld worden gepind, inclusief zo’n 1300 bankkantoren. Vijf jaar geleden waren het er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) nog bijna 11.000.

Contant betalen in zijn algemeenheid is al jaren op zijn retour. In 2015 betaalden Nederlanders voor het eerst vaker met de pinpas dan cash. Sindsdien is het verschil alleen maar groter geworden. Vorig jaar werd 4,3 miljard keer met de pinpas betaald en 2,5 miljard keer met contant geld.

Vooral pubers en ouderen vanaf 65 jaar betalen nog veel met euromunten en biljetten. Zij doen dat in ongeveer de helft van de gevallen. Jongvolwassenen van onder de 35 doen dit ongeveer een kwart van de keren. Laagopgeleiden betalen het meest met cash en hoogopgeleiden het minst. Maar bij al deze groepen wint pinnen aan populariteit.

Ondanks de almaar stijgende populariteit van pinnen, kan er nog bijna overal contant worden afgerekend. Het leeuwendeel van de winkeliers wil dat ook zo houden, blijkt uit een enquête van DNB.