Effect taperingstrips op afbouwen medicatie houdt jaren aan

Wie van antidepressiva wil afkomen, kan baat hebben bij taperingstrips. Twee op de drie patiënten kan één tot vijf jaar na gebruik van deze strips nog steeds zonder medicatie.

Dat blijkt uit onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in het vakblad Therapeutic Advances in Psychopharmacology. „Wat we laten zien is dat 70 procent van de mensen die eerder niet met antidepressiva konden stoppen, maar bij wie dat met taperingstrips nu wel lukte, één tot vijf jaar later nog steeds van de medicatie af is”, zegt dr. Peter Groot, die samen met psychiater prof. Jim van Os het onderzoek aan het UMC Utrecht leidde. „Waarschijnlijk kunnen ze veel langer zonder, maar dat kunnen we nog niet meten.”

Hulp bij het afkicken van antidepressiva

Taperingstrips bestaan uit tabletten met afnemende hoeveelheden werkzame stof. Gebruikelijk is dat elke eerstvolgende pil half zoveel stof bevat als de voorgaande.

De nieuwe uitkomsten bevestigen eerder onderzoek dat aantoonde dat 71 procent van de mensen twee of drie maanden na het gebruik van taperingstrips nog steeds geen medicatie nodig had.

Nieuwe afbouwmedicatie moet helpen bij stoppen met antidepressiva

Bijna één op de drie mensen slaagde er ondanks de strips niet in om blijvend van hun medicatie af te komen. Met een langzamere en meer gepersonaliseerde benadering was dat mogelijk wel gelukt, denken de onderzoekers.

Hoe langer patiënten medicatie hadden gebruikt, hoe kleiner de slagingskans. De gemiddelde duur van medicijngebruik was vier jaar.

Aan het onderzoek deden ruim vierhonderd patiënten mee, die tussen 2015 en 2019 strips hadden besteld. De meest gebruikte medicatie waren de antidepressiva venlafaxine en paroxetine.

Groot: „Te veel mensen gebruiken onnodig en te lang antidepressiva. De gemiddelde duur van gebruik neemt steeds verder toe, wat mede komt doordat het artsen niet goed lukt om hun patiënten op een goede en veilige manier te laten stoppen.”