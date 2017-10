„Effect laagvliegen Lelystad nog onbekend”

Het ministerie van Infrastructuur moet onderzoeken wat het effect van laagvliegend luchtverkeer vanaf Lelystad Airport is op de wijde omgeving. Tot nu toe is alleen de leefbaarheid in Flevoland gemeten, maar ook Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland krijgen te maken met geluidshinder, lucht- en milieuvervuiling. Oost-Nederland vindt een onderzoek naar de omgevingskwaliteit op zijn plaats.

Dat schrijft het Gelderse provinciebestuur woensdag in een brief aan Provinciale Staten. De provincies willen van het ministerie horen wat er bekend is over leefbaarheid in de omgeving van andere, relatief kleine luchthavens.

Lelystad Airport moet vanaf 2019 het vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen, om die luchthaven te ontlasten. In de zomer bleek dat daardoor zeker tot 2023 tientallen vliegtuigen per dag laag over gemeenten en natuurgebieden in Oost-Nederland komen. Vooral de Veluwe wordt zwaar getroffen.

In november moet een definitief besluit vallen over de vliegroutes vanaf Lelystad.