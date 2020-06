Effect demonstraties op verspreiding corona lijkt mee te vallen

De effecten van de demonstraties tegen racisme in Amsterdam en Rotterdam op de verspreiding van het coronavirus, nu ongeveer twee weken geleden, lijken vooralsnog niet groot. Bij de GGD in Amsterdam hebben zich zich twee demonstranten gemeld die klachten hadden gekregen. De één bleek geen corona te hebben opgelopen, van de ander is de uitslag nog niet bekend, aldus de GGD in Amsterdam na berichtgeving door onder meer Het Parool.

De GGD in Rotterdam ziet geen verband tussen nieuw geconstateerde coronagevallen in zijn verzorgingsgebied en de grote demonstratie tegen racisme in de stad nu bijna twee weken geleden, zegt een woordvoerster naar aanleiding van een bericht in het AD.

De GGD in Amsterdam zal donderdag zijn voorlopige bevindingen aan de gemeenteraad overbrengen. In Amsterdam was de onverwacht massale opkomst van demonstranten en de beslissing van burgemeester Femke Halsema om niet in te grijpen aanleiding voor een spoeddebat. Halsema overleefde een motie van wantrouwen.

Niet alle demonstranten kwamen waarschijnlijk uit genoemde steden. Deelnemers van elders zijn mogelijk met klachten naar hun eigen GGD gestapt. Ook kan een demonstrant in principe een besmetting hebben opgelopen waarvan zij of hij zelf niets merkt en die ongemerkt en op een andere plek hebben doorgegeven aan een ander.