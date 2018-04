Eerste zoutwaterveer op zonne-energie vaart

In de haven van Harlingen vaart vanaf nu een veerpont op zonne-energie. Het is het eerste zoutwaterveer met zonnepanelen, hebben de initiatiefnemers laten weten.

De veerpont is gebouwd als toeristische trekpleister die bezoekers langer in de Friese stad moet houden, in plaats van dat ze alleen in Harlingen zijn om snel de boot naar Terschelling of Vlieland te pakken. Het vaartuig gaat een veerdienst onderhouden tussen verschillende delen van de haven en zal worden bemand door vrijwilligers.

De ‘Jonge Seun’, zoals de pont gaat heten, heeft een bijzondere aandrijving: twee roervormige motoren die tegenover elkaar zijn geplaatst en onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Daardoor is het veer extreem wendbaar. De techniek wordt ook toegepast bij moderne sleepboten in de Rotterdamse haven.