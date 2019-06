Eerste zomerse dag is een feit

De eerste officiële zomerse dag van dit jaar is een feit. Zaterdag werd het rond 16.20 uur in De Bilt 25 graden. En voor een zomerse dag moet het minstens zo warm zijn op die plek. Dat melden meerdere weerbureaus zaterdagmiddag. Het is 230 dagen geleden, op 13 oktober vorig jaar, dat het voor het laatst zomers warm was in De Bilt.

Mogelijk stijgt zaterdag het kwik in Brabant en Limburg al naar 28 graden, verwachten Weeronline, MeteoGroup en Weerplaza. Ze waarschuwen overigens voor een verkoelende bries aan zee. Die maakt de hoge zonkracht extra gevaarlijk, omdat je niet door hebt dat je verbrandt.

Zondag komt de temperatuur, met uitzondering van het Waddengebied, op veel plaatsen op rond de 30 graden uit. Wanneer het kwik in De Bilt die grens van 30 graden passeert, is het de eerste officiële tropische dag van dit jaar.