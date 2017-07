Eerste zoen onder een lantaarnpaal in het donkere Los Angeles

’s-GRAVENDEEL. Als reisleider tijdens de trip verkering krijgen met een deelnemer? Dat nooit, was de stellige overtuiging van Gerdien van der Kolk. Toch ging ze op 14 augustus 2013 overstag. Tijdens de laatste avond van de reis in een achterbuurt van Los Angeles. Maarten van der Laan mocht haar zelfs zoenen.

Maarten en Gerdien kwamen elkaar voor het eerst in 2009 tegen tijdens een wintersportreis van Amicitia in Oostenrijk. Hij als deelnemer, zij als reisleider.

Maarten: „Gerdien had zich prima voorbereid en regelde de zaken tijdig en goed. Ze was een leuke reisleider, niet meer dan dat. Ik ging met jongerenreizen mee om vakantie te vieren en niet om een vriendin te vinden.”

Ook bij Gerdien sprong geen vonk over. „Maarten was geen gangmaker. Ik vond hem een gezellige jongen met een positieve instelling. Ik wilde als reisleidster niet aanpappen met een deelnemer, want je moet iedereen aandacht kunnen geven.”

In de jaren na de wintersportreis zagen de twee elkaar soms op jongerenavonden. „We groetten elkaar en daar bleef het bij.”

Wagenziekte

Tijdens een reis naar West-Amerika werd alles anders. Het reisgezelschap, inclusief Maarten, verplaatste zich in zeven auto’s.

Gerdien vertelde de deelnemers via een walkietalkie van alles over de omgeving. „Omdat ik hiervoor tijdens het rijden zat te lezen, had ik veel last van wagenziekte. Deelnemers adviseerden mij om Maarten te laten sturen, omdat hij heel rustig rijdt.”

Tijdens de lange ritten werd er veel gepraat. Maarten: „Ik vond het erg gezellig.” Gerdien: „Onze gesprekken gingen steeds verder de diepte in. Zo bleken we hetzelfde over geloofszaken te denken. En Maarten werd steeds galanter. Hij ging mijn zware reistas dragen.”

De twee vonden elkaar leuk, maar dachten nauwelijks verder. Hun reisgenoten riepen daarentegen steeds vaker dat Maarten en Gerdien bij elkaar hoorden. Maarten: „De reacties van de groep zetten ons aan het denken.”

Gerdien: „Eens vroeg iemand in onze auto om de man of vrouw van je dromen te beschrijven. Wat vond ik het irritant dat Maarten zich op de vlakte hield.”

Maarten liet bewust het achterste van zijn tong niet zien. „Als ik zou zeggen dat ik Gerdien een leuke vrouw vond en zij daarop negatief reageerde, dan was onze vakantie verknald.”

De laatste nacht bivakkeerde de groep in een hotel vlak bij het vliegveld van Los Angeles. De reisleidster stelde voor ’s avonds met de groep te gaan wandelen. Door een misverstand kwam alleen Maarten opdagen. De twee besloten samen op pad te gaan. „Achteraf ervaren we die gang van zaken als Gods leiding.”

Donkere steegjes

Het gesprek ging vooral over het werk. Gerdien: „Ineens vertelde Maarten dat hij me leuk vond, waarop ik hetzelfde over hem zei. Ja, we hebben elkaar toen gezoend, onder een lantaarnpaal. Op de meest onromantische plek op aarde: een industrieterrein vol donkere steegjes. Tijdens onze wandeling werd vlakbij iemand neergeschoten.”

Maarten: „Die avond ging ik met een gelukkig gevoel naar bed.” Gerdien was behoorlijk in de war: „Ik deed een docentenopleiding naast mijn werk als leraar gezondheidszorg en welzijn en praktijkopleider in de zorg. Daarna wilde ik een universitaire studie gaan doen. En dan ontmoet je de liefde van je leven.”

De liefde hield stand. Maarten en Gerdien hebben inmiddels twee dochters, Victoria en Zippora, en hun derde kindje is op komst. Ze wonen in Gerdiens geboorteplaats ’s-Gravendeel en zijn lid van de Gereformeerde Bondsgemeente in Sint Anthoniepolder. Maarten werkt nog altijd als belastingadviseur op een accountants- en belastingadvieskantoor. Gerdien is fulltime moeder.

Wat het geheim van een goed huwelijk is? Maarten: „Elkaar niet uit het oog verliezen.” Gerdien: „In gesprek blijven.”

Het stel waardeert elkaar. Maarten: „Gerdien is zorgzaam en heeft gevoel voor humor. Een aandachtspuntje? Soms kan ze fel reageren.” Gerdien: „Maarten is stabiel en doet wat hij zegt. Ik ben zelf pittig en heb iemand nodig die mij tegengas geeft. Een aandachtspuntje kan ik zo niet noemen. Het klinkt cliché, maar ik méén het: Maarten is gewoon ontzettend lief.”

Maarten (33) en Gerdien (36) van der Laan uit ’s-Gravendeel

... ontmoetten elkaar in 2009 in Oostenrijk en in 2013 in Amerika tijdens jongerenreizen

... trouwden op 14 oktober 2014, de verjaardag van Maarten, in Delft, Maartens geboorteplaats

... kregen twee kinderen. Gerdien is in verwachting van hun derde kind.

zomerserie Ver-liefd

Serie over vakantieliefdes die duurzaam bleken te zijn. Vandaag deel 2: Maarten en Gerdien van der Laan.