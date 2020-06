Eerste zittingsdag van Arnhemse terreurzaak afgebroken

De eerste zittingsdag van de Arnhemse terreurzaak is afgebroken vanwege technische problemen met de geluidsinstallatie in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Het omvangrijke proces gaat vrijdag verder.

Eerder dit jaar zette de coronacrisis een streep door het voornemen het proces in april te voeren. De rechtbank heeft elf dagen voor de zaak uitgetrokken. Woensdag was de eerste zitting. Aan het einde van de ochtend hield de geluidsinstallatie ermee op, waardoor de advocaten en de rechters niet meer te horen waren voor de aanwezigen. Na een schorsing bleken de problemen omvangrijker dan gedacht, waarop de voorzitter van de rechtbank besloot de zaak te schorsen tot de tweede zittingsdag, die op vrijdag staat gepland.

In de zaak staan zes verdachten terecht. Ze werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert. Daarmee was Nederland aan een grote aanslag ontsnapt, stelde het Openbaar Ministerie destijds. Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement en elders een autobom tot ontploffing te brengen. Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliën, genoeg om een halve kilo explosieven te maken.

De advocaten van een aantal verdachten verzochten de rechtbank woensdag om de AIVD te kunnen horen. Vooral de advocaat van hoofdverdachte Hardi N. is van mening dat de groep is uitgelokt door een infiltratieactie van AIVD-agenten. De rechtbank heeft dit verzoek in februari al eens afgewezen, maar kreeg dinsdagavond een pakket van 54 pagina’s van de advocaat van N. waarin onder meer staat dat justitie een telefoon kwijt is waarmee N. contacten onderhield met de ‘uitlokkers’. Daarom doen ze een nieuwe poging de AIVD te kunnen horen over de infiltratieactie. De rechtbank maakt vrijdagochtend bekend of dat wordt toegestaan.

De officier van justitie erkende woensdag dat de telefoon is zoekgeraakt, maar volgens hem is daarmee geen bewijs verdoezeld, omdat alle gegevens op het toestel zijn veiliggesteld, uitgeschreven en toegevoegd aan het dossier.