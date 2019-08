Eerste zitting strafzaak Thijs H.

De eerste zitting in de zaak tegen drievoudig moordverdachte Thijs H. staat vrijdagochtend gepland. De 27-jarige Hagenaar wordt verdacht van het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes en van het doden van een vrouw en een man op de Brunssummerheide.

Het gaat om een pro-formazitting, de zaak wordt dus nog niet inhoudelijk behandeld. De rechtbank heeft bevolen dat H. op de zitting aanwezig moet zijn. Er zal onder meer worden gesproken over de stand van het onderzoek en de verdere planning.

H. zou op zaterdag 4 mei een vrouw hebben gedood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Een paar dagen later, op dinsdag 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en een vrouw hebben omgebracht. Een paar uur na de dubbele doding op de Brunssummerheide meldde H. zich bij kliniek Vijverdal in Maastricht. Volgens een van de psychiaters had H. bloed op zijn handen en kleren en zei hij dat hij over die heide had rondgezworven.

Nog diezelfde avond ging hij er vandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen. De kliniek sloeg alarm, de politie verspreidde de volledige naam en een foto van H. Hij werd later die dag gearresteerd.

De rechter-commissaris besloot afgelopen mei dat H. ter observatie moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.