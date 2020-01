Eerste zitting in zaak bioscoopschutter Groningen op 7 februari

De rechtbank in Groningen heeft op 7 februari de eerste zitting gepland in de zaak van Ergün S., verdacht van de gewelddadige dood van een schoonmakersechtpaar in een Groningse bioscoop. Het gaat om een voorbereidende zitting, waarvoor 45 minuten zijn uitgetrokken. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

De advocaat van S. liet eerder al weten dat zijn cliënt zich de steekpartij niet kan herinneren. Hij ontkent het doden van de slachtoffers echter niet. S. zou op de bewuste dag op zoek zijn geweest naar een slaapplaats.

S. werd een dag na de dubbele moord in oktober vorig jaar aangehouden. Daarbij werd hij in zijn benen geschoten.