Eerste zitting doodsteken jogger Groningen

Bij de rechtbank in Groningen vindt donderdag een eerste inleidende zitting plaats in de zaak tegen de 26-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van de 27-jarige Groninger Hidde Bergman. Hij werd op 14 mei rond 19.15 uur op het Jaagpad in zijn woonplaats neergestoken tijdens een rondje hardlopen. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het misdrijf wekte grote beroering in Groningen. De nabijgelegen Hanzehogeschool adviseerde medewerkers en studenten om op elkaar te letten en zo veel mogelijk samen te fietsen of te lopen in de omgeving. Een week na de steekpartij had de politie al 176 tips binnen gekregen. Zeker 75 tips kwamen binnen nadat de politie een compositietekening had verspreid van een man die in verband werd gebracht met de steekpartij.

Op 10 juni arresteerde de politie de verdachte. Hij zat vast op verdenking van vernieling. De politie heeft uitgebreid gezocht naar het steekwapen, onder meer in het Reitdiep, waar het Jaagpad langs loopt. Voor zover bekend is het wapen tot dusver niet gevonden.