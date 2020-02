Eerste zitting bioscoopmoorden Groningen

Bij de rechtbank in Groningen vindt vrijdag een eerste inleidende zitting plaats in de zaak rond de bioscoopmoorden. Verdachte is de 33-jarige Ergün S. uit Rotterdam. Hij zal zijn opwachting maken in de rechtszaal, zegt zijn advocaat Gokhan Özveren.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. van de moord op een echtpaar uit Slochteren. Hun lichamen werden op 26 oktober gevonden in een Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De man en vrouw waren al jaren schoonmaker bij de bioscoopketen.

De beide slachtoffers, 55 en 56 jaar oud, zouden zijn doodgestoken. S. werd een dag na de steekpartij bij een tankstation in Groningen getraceerd. De politie schakelde hem uit door hem in een been te schieten. Eerder werd al bekend dat S. aan het onderzoek wil meewerken en dat hij de beschuldigingen niet ontkent.

S. zou ten tijde van het schokkende misdrijf al een tijd door Groningen hebben gezworven, mogelijk omdat hij op zoek was naar zijn dochter. Eerder liet zijn advocaat weten dat de man zich het dodelijke geweld in de bioscoop niet kan herinneren, noch wat hij daarna heeft gedaan.

Advocaat Sébas Diekstra staat de nabestaanden van het vrouwelijke slachtoffer bij. Zij zijn „helemaal kapot van de abrupte en gewelddadige dood”, zegt de raadsman. De nabestaanden wonen de tussentijdse zitting vrijdag niet bij. „Zodra het moment daar is zullen zij zelf ook deelnemen aan het strafproces.”