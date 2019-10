Eerste wijkrechtbank geopend in Eindhoven

De eerste wijkrechtbank van Nederland is woensdag geopend in de Eindhovense wijk Oud Woensel. In de wijkrechtbank is de rechter meer een soort regisseur, die samen met andere betrokkenen bekijkt hoe verdachten in een zaak bijvoorbeeld met schulden, een verslaving, familieproblemen of werkloosheid kunnen worden geholpen.

„De formele rechtsgang blijft de stok achter de deur, want als verdachten zich niet bereid tonen om aan de slag te gaan met hun problemen, dan worden de rechtsprocedures bij de rechtbank voortgezet”, zegt hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers.

Bij de aanpak van problemen in de buurt werkt de wijkrechter samen met onder meer de gemeente Eindhoven, het Openbaar Ministerie, wooncorporaties en de GGZ. Ook worden wijkbewoners en buurtverenigingen bij de wijkrechtbank betrokken.

Ook een aantal andere rechtbanken in Nederland werkt aan plannen voor het inzetten van buurtrechters.