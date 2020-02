Eerste waterstoftrein rijdt Nederland binnen

De eerste waterstoftrein van Nederland is woensdag vanuit Duitsland via Oldenzaal het land binnengekomen, getrokken door locomotieven. Met de trein worden de komende twee weken een aantal testritten gereden tussen Leeuwarden en Groningen. Het gaat om een proef van twee weken waarbij de emissieloze trein met snelheden tot wel 140 kilometer per uur over het spoor moet razen.

Met testritten moet praktijkervaring worden opgedaan met het rijden op waterstofcellen. Het is voor het eerst dat in Nederland een trein op waterstof rijdt. Er wordt onder meer gekeken naar hoe de trein de dienstregeling kan rijden, het brandstofverbruik en het tanken. De testritten staan ’s nachts gepland.

De Coradia iLint, zoals de trein heet, rijdt al in een treindienst in Duitsland, langs Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude. Nederland is het tweede land waar de trein rijdt. Naast de Franse maker van de trein Alstom en Arriva zijn ook de provincie Groningen, spoorwegbeheerder ProRail en de onafhankelijke testorganisatie DEKRA betrokken bij de test. Doel van de proef is om te laten zien dat waterstoftreinen een gangbaar alternatief kunnen zijn op spoortrajecten waar nu nog dieseltreinen rijden.

Zaterdagmiddag 7 maart is de waterstoftrein in station Groningen voor publiek te bekijken.