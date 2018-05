Eerste vrouwelijke directeur Rode Kruis

Marieke van Schaik (47) is door het verenigingsbestuur voorgedragen als nieuwe algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Van Schaik, die op 1 september begint, is nu ‘managing director’ van de Goede Doelen Loterijen. Van Schaik is de eerste vrouwelijke directeur in de 151-jarige geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis.

Zij volgt Gijs de Vries op, die zich per 1 september „gaat toeleggen op zijn toezichthoudende functies”, aldus de organisatie.

In haar werk voor de loterijen bezocht Van Schaik veel projecten, waaronder die van het Rode Kruis. „Daar zag ik telkens hoe het Rode Kruis in binnen- en buitenland mensen op een respectvolle, warme manier steunt en ellende verzacht. Ik geloof in de kracht van deze manier van hulp. Dat maakt dat ik mij met volle overtuiging voor het Rode Kruis wil inzetten.”