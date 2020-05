Eerste virtuele F1 racecentrum opent deuren in Utrecht

Virtuele racefanaten kunnen vanaf 1 juni hun hart ophalen in Utrecht waar het allereerste Official F1 Racing Centre ter wereld zijn deuren opent. Mensen kunnen er tegen elkaar racen op zestig simulatoren, onder meer voorzien van force feedback en windsimulatie.

Het centrum, uniek in zijn soort, is opgezet in samenwerking met de officiële F1-organisatie om tegemoet te komen aan de stijgende populariteit van virtueel racen. Dat was al zo voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus maar loopt nu alleen maar harder, aldus een woordvoerder van het nieuwe bedrijf.

„Mensen hebben thuis vaak geen uitgebreide race set-up omdat ze er geen ruimte voor hebben of omdat ‘moeder de vrouw’ het niet wil. En dan kunnen ze hier terecht”, zegt hij met een glimlach.

„We wilden de deuren eigenlijk op 1 maart openen maar ja, Covid-19 hè?” De virusuitbraak zorgt ook na 1 juni voor aangepaste regels. „Maar onder begeleiding van opgeleide ‘e-marshals’ - die tevens zorgen dat de opgelegde richtlijnen van het RIVM tijdens de COVID-19-pandemie worden gehandhaafd - kan er worden geracet.”