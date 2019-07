Eerste Vierdaagsedeelnemers zijn al terug

Enkele deelnemers aan de 103e Vierdaagse in Nijmegen hebben hun eerste loopdag er alweer op zitten. Zij hebben het parcours van 50 kilometer zo snel afgelegd dat er in Nijmegen nog geen mensen klaarzitten om hun startbewijs voor de tweede wandeldag uit te reiken.

Martin Averesch uit Barneveld en rolstoeler Bennie Bouwhuis uit Overdinkel behoren elk jaar tot de allereersten. Paul Jansen uit Rosmalen was nog niet eerder zo snel terug in Nijmegen. De deelnemers waren dinsdag nog eerder terug in Nijmegen dan andere jaren, omdat het veel minder warm is.

Vierdaagsedeelnemers mogen niet snelwandelen of hardlopen. Daar wordt onderweg ook op gecontroleerd, omdat daardoor in de mensenmassa ongelukken kunnen gebeuren. Wie om 04.00 uur start en dan even na 09.00 uur al in Nijmegen terugkeert, heeft heel flink de pas erin en onderweg nauwelijks gerust, aldus de organisatie.

Dinsdag zijn bijna 45.000 mensen aan de Vierdaagse begonnen.