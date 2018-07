Eerste Vierdaagsedeelnemer alweer in Nijmegen

Ronald van Dort uit Ridderkerk is dinsdagmorgen als eerste Vierdaagsedeelnemer teruggekeerd in Nijmegen. Hij is geen Vierdaagseloper, want Van Dort zit in een rolstoel. In minder dan vier uur tijd heeft hij zijn eerste dag van de 102e Vierdaagse voltooid. „Het ging lekker”, zegt hij zelf. Ook enkele andere rolstoelers en wandelaars gingen dinsdag razendsnel over het parcours.

Van Dort is militair en raakte gewond bij een missie in Uruzgan. Omdat hij militair is, hoeft hij geen 50 kilometer per dag af te leggen maar mag hij het bij 40 kilometer houden, als hij ten minste tien kilo bepakking op zijn rug meedraagt. Aan de Vierdaagse doen dit jaar 25 rolstoelers mee.

Elk jaar is er een groepje Vierdaagsedeelnemers dat er een sport van maakt om als eerste op de Wedren in Nijmegen te finishen. Het reglement verbiedt overigens snelwandelen of hardlopen.

De eersten die arriveren op de Wedren moeten wel tot 12.00 uur wachten voor zij zich kunnen laten registreren voor de tweede wandeldag. Die maatregel is met opzet genomen om wandelaars niet aan te moedigen in een recordtijd te gaan lopen.