Eerste vaste burgemeester voor Code Oranje

De hervormingsbeweging Code Oranje, die eerder dit jaar werd opgericht voor de Statenverkiezingen, mag voor het eerst een volwaardige burgemeester leveren. Ronald van Meygaarden is namelijk voorgedragen als burgemeester van het Brabantse Boxtel. De gemeenteraad stond unaniem achter zijn voordracht.

Code Oranje wil burgers meer zeggenschap geven, bijvoorbeeld via referenda. De beweging deed bij de provinciale verkiezingen mee in Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Van Meygaarden, wethouder in Geldermalsen, was de lijsttrekker van Code Oranje in Gelderland. De beweging kreeg echter geen enkele Statenzetel en kwam ook niet in de Eerste Kamer. Toch is Code Oranje nog „alive and kicking”, aldus oprichter Bert Blase. De oud-PvdA’er is zelf waarnemend burgemeester in Heerhugowaard.

De voordracht van Van Meygaarden is nog niet definitief. De keuze van de raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarna koning Willem-Alexander Van Meygaarden moet benoemen, maar zij volgen doorgaans de voorkeur van de gemeenteraad.