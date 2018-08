Eerste van Marker Wadden op 8 september open

Het eerste eiland van de Marker Wadden gaat op 8 september open voor het publiek. Mensen kunnen vanaf dat moment gebruikmaken van de haven, de wandelpaden, de vogelkijkhutten en de uitkijktoren op het eiland, dat 250 hectare groot is.

Het hele weekend gaan er extra veerdiensten naar het eiland vanuit de Bataviahaven in Lelystad. Ook zijn particuliere boten en charters welkom. Ze hoeven zich niet aan te melden. Vanaf 10 september moet dat wel via een speciale app, meldt Natuurmonumenten.

De Marker Wadden vormen een nieuw natuurgebied in het Markermeer. Tijdens de eerste fase worden vijf eilanden aangelegd ter grootte van 1000 hectare. De bedoeling is de eilandengroep in de toekomst uit te breiden naar 10.000 hectare.

Broedvogels hebben de Marker Wadden al ontdekt. Er broeden duizenden plevieren, visdieven, kokmeeuwen en kluten. In maart vorig jaar kon er op het eerste eiland worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bracht bijna 1300 mensen op de been.